Salernitana-Sampdoria sospesa definitivamente: cosa è successo

Getty Images

Caos in Serie B durante la finale di ritorno dei playout tra Salernitana e Sampdoria. I blucerchiati partivano avanti grazie alla vittoria per 2-0 di Marassi, e si trovavano in vantaggio anche nel match dell'Arechi. Dopo le reti di, infatti, sono cominciati diversi disordini sulle tribune, con lancio di oggetti tra cui petardi, fumogeni e seggiolini.Il lancio è diventato insostenibile per la partita, con l'arbitro Doveri che si è ritrovato costretto a sospendere il gioco al 65' minuto. Le due squadre sono rientrare negli spogliatoi, mentre lo stadio iniziava a svuotarsi. Dopo circa mezz'ora, Salernitana e Sampdoria sono tornate in campo ma il tentativo di gioco è durato, con il lancio di oggetti che è ripreso subito dopo.

Il direttore di gara ha dunque deciso di sospendere definitivamente la partita, perciò si dovrà attendere l'esito del giudice sportivo. Data la sospensione definitiva, il risultato non verrà omologato e dunque