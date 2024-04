Laè aritmeticamente retrocessa in. Non ci sono più speranze per la squadra campana, uscita sconfitta per 3 a 0 anche dal match in trasferta contro il Frosinone e dunque condannata alla cadetteria, alla 34^ giornata di campionato. I granata, in A da tre stagioni, dovranno giocare anche contro laall'Allianz Stadium, nel fine settimana del 12 maggio (data e orario esatti sono ancora da definire), in una sfida che, almeno sulla carta, potrebbe agevolare i bianconeri nel loro percorso verso la Champions League dopo i due big match contro Milan e Roma.