Il presidente dellaai microfoni di SkySport è ritornato a parlare dell'episodio ai minuti finali di Juventus-Salernitna con la rete annullata ad Arek Milik. Queste le sue parole:"Il gol della Juve era valido sicuramente, c’è stato un errore grossolano del Var che ho subito condannato. È una cosa che deve far scaturire riflessioni in noi presidenti nella gestione dello strumento. Dall’altra parte a una provocazione che avevo sentito da più parti ho risposto ‘perché no? la rigiochiamo’, è stata una partita spettacolare e ci godiamo un altro grande spettacolo".