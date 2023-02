Le parole di Davidea Dazn:LA PARTITA – “Nel primo tempo abbiamo fatto discretamente bene, facevamo gioco, abbiamo preso gol nei momenti chiave. Lo bisogna accettare, non bisogna crocifiggere un giocatore per un errore, un giovane va aspettato. Nicolussi sta facendo bene. Il primo tempo fatto discretamente bene, poi prendi gol e diventa difficile. Nel secondo tempo abbiamo dovuto cambiare per trovare la scintilla, poi abbiamo preso il terzo e dopo è diventata più difficile da riaprire”.RIPRESA - “Ci siamo detti che era importante cercare di non farla scappare, ritrovare il momento per riaprirla. Anche vero che bisogna riconoscere i meriti dell’avversario. Abbiamo dato prova di un primo tempo dove abbiamo tenuto bene il campo. Ovviamente volevamo fare meglio”.PIANO DI GIOCO – “Abbiamo proposto di più a destra, la Juve ha controllato bene la nostra sinistra. La Juve arretrava il baricentro per farci uscire e attaccare gli spazi. A parte gli episodi da gol non abbiamo fatto male nel primo tempo”A LIVELLO MENTALE – “Non è una squadra dove deve scattare qualcosa, è una squadra presente nel lavoro, dobbiamo arrivare alla salvezza. Quello che dobbiamo migliorare è cercare di avere continuità”.