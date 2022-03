di CC, inviato

Davide Nicola, allenatore della Salernitana, ha parlato così in conferenza stampa.



I TIFOSI - "Straordinari, continuavano a cantare anche quando siamo usciti, fuori dall'albergo... parliamo di una partita persa, ma diversa rispetto a Milano. Abbiamo provato a essere aggressivi, oggi siamo ancora diesel a livello mentale. Aspettiamo uno schiaffo, ma non è facile giocare contro questa Juve. Vlahovic non era mai stato a secco così, Dybala è a 2 gol da Baggio. Ovvio che nei sogni importanti, pensi al risultato pieno. Ma abbiamo trovato una squadra forte. Nella prima parte abbiamo aspettato lo sviluppo della Juventus, abbiamo azzeccato la formazione, e ho visto una squadra che è venuta a sviluppare come il Villarreal. La Juve ha provato a non pagare dazio, mi sarebbe piaciuto poi trovare il gol. La Juve aveva speso tanto e stavamo tenendo bene il campo. Trovare gol ci avrebbe reso interessante il finale. Nelle scelte, avevamo bisogno di un giocatore dinamico. Dall'altra parte uno tra Verdi e Perotti, ma è importante arrivare al rush finale con tanti giocatori coinvolti. Questo ci dà la possibilità di fare due giorni, fare una bella sosta":



LE SCELTE - "Perotti tutte le volte che è stato chiamato in causa, ha sempre risposto presente. Anche all'inizio hai bisogno di sentire la fiducia. Avere solo un giocatore abile a palleggiare avrebbe poco senso. Dal punto di vista strategico e tattico, lui è un'ala pura. E' un giocatore che sa puntare, mettere i palloni a rimorchio. Con un'ala dovevamo tenere, con l'altra offendere e fare spesso 1 vs 1. Trovi giocatori forti, però. Sono soddisfatto della prestazione dei ragazzi. La consapevolezza che ti deve dare la partita è che hai qualità: altrimenti un secondo tempo così non lo fai, a produrre gioco. Ci permette di arrivare a fare ciò che vogliamo fare. Coulibaly? Rubapalloni importante. E' stato ammonito ed era diffidato, abbiamo provato Ederson e ha fatto un tempo".



EDERSON - "Eccezionale, sono innamorato a livello figurativo di questi ragazzi. Hanno tutti una maledetta voglia di recuperare. Lui ha una capacità tecnica importante, hanno fatto una settimana al limite per l'infortunio. Lo staff ci dà una mano a valutare chi va oltre il limite".



INTER E JUVE - "Credo che la Juve abbia sempre la capacità, anche se si trova più indietro, di avere una certa mentalità. Appena l'acquisisce, diventa per tutti complicato giocare qui. Giocano tra le linee, cambiano impostazione, ti abbassano e svuotano il centrocampo, integrano i mediani nella linea difensiva. E ha un preciso modo di difendersi. La qualità top è la mentalità che quando inizia a fare gioco e risultati, diventa continua. Inter ha un altro modo di stare in campo, nel corso del tempo è impossibile avere quel tipo di rendimento".



RIBERY - "Ha sbagliato un orario, gli avevo detto pure io di farlo. Bello lo scatto finale, lui è un giocatore d'azione: non ti parla moltissimo, ma ti fa vedere che ci tiene alla causa. Dobbiamo scrollarci di dosso la questione che ogni partita sia un dentro o un fuori. Gyomber su Vlahovic è stato straordinario. Nei primi 2 gol subiti non siamo stati così determinati, così spensierati, sapendolo che potevamo portarlo a termine. Chiedo ai ragazzi di andare oltre lo stato emotivo, ma l'unico modo di fare vittorie e risultati, è quello di avere una strafottenza importante".