Il tecnico dellaDavideha parlato in conferenza stampa presentando la gara contro la Juventus in programma domani. Queste le sue parole:Per capacità e abilità è una squadra che ha deciso l'85% dei campionati, la loro mentalità è importante e sono abituati a giocare anche tre volte a settimana. Hanno una rosa forte e può interpretare diversi ruoli: dal 4-4-2 al 4-3-3 passando al 3-5-2. Ho visto la partita contro il PSG, sul piano tattico ho notato cose interessanti da una parte e dall'altra. Hanno la forza per mettere in difficoltà chiunque. La Salernitana deve fare la forza su sè stessa, per arrivare ad acquisire un certo tipo di mentalità bisogna essere pronti anche quando giochi in stadi di questo genere contro avversari altamente competitivi"."La partita sarà domani sera e cercherò di capire se il mio amico Allegri ci darà qualche informazione di più. Ho le idee chiare, abbiamo provato molte cose e i cinque cambi consentono di modificare in corso d'opera la metà dei giocatori di movimento. Chiunque sarà convocato è pronto per scendere in campo. Non importa se dall'inizio o nella ripresa. Quello che conta è l'interpretazione, su alcune situazioni c'è davvero tanto da lavorare e aver avuto una settimana a disposizione è stato importante".Abbiamo una strategia di gioco chiara e definita, in alcuni momenti della partita voglio vedere una Salernitana offensiva che accetti l'uno contro uno anche contro avversari di grande spessore e livello. Lo ripeto: dobbiamo crescere molto, i miei calciatori non devono mai perdere la voglia di apprendere e di mettere in pratica ciò che proviamo giorno dopo giorno".LA JUVE - "Incontrando la Juventus dobbiamo essere pienamente consapevoli che è l'avversaria forse più duttile della serie A sul piano tattico, chi capisce di calcio sa quanto sia difficile per un allenatore trasmettere questo tipo di identità".