Il tempo è quasi finito, la Salernitana è prossima all'esclusione dalla Serie A. Come riporta la Gazzetta dello Sport, non è ancora arrivata nessuna comunicazione su proposte ricevute per l’acquisto del club campano.Alla mezzanotte di oggi scadono infatti i termini per presentare un atto di compravendita o preliminare, ma nulla si muove. Qualche settimana fa Gravina aveva ribadito il massimo rigore per le regole, ma ad ora nessun'offerta. E la Serie A potrebbe andare avanti a 19 squadre.