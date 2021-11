"Le offerte ricevute fino ad oggi non possono essere accettate". A spiegarlo in una nota, ripresa dall'Ansa, sono i rappresentanti di Melior Trust e Widar Trust, le due società incaricate di cedere le quote della(che in estate erano confluite in un trust per evitare il nodo della multiproprietà)Ieri sera era scaduto il termine fissato dai trustee per la presentazione delle offerte vincolanti d'acquisto. Ma le proposte ricevute, stando a quanto riportato dai trustee nella nota,. Alcuni dei soggetti interessati "hanno evidenziato la necessità, per formulare l'offerta,, anche in considerazione del fatto che il progetto di bilancio chiuso al 30 giugno 2021 della U.S. Salernitana 1919 S.r.l. - con i relativi documenti collegati - è stato reso disponibile dalla società il 21 ottobre 2021 e pertanto inserito in data room in tale data".Dunque, è stata prorogata la scadenza per la presentazione delle. I trustee "si riservano di accettare l'offerta ritenuta più vantaggiosa nel termine - già indicato - del 15 dicembre 2021".