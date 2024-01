Tra poco meno di 48 ore la Juve sarà chiamata a scendere in campo ancora una volta contro la Salernitana, dopo averla annichilita nella sfida di ieri sera in Coppa Italia con un impetuoso 6-1. Quella dell'Arechi però sarà una gara totalmente diversa, con i campani che potranno contare anche sull'aiuto del proprio pubblico. C'è però un dato da tenere in considerazione e che non lascia affatto tranquilli i tifosi di casa, perchè in totale, la Salernitana ha realizzato un solo gol nelle quattro sfide casalinghe disputate contro la Juve, ottenendo una media di 0.25 reti a partita. Contro una singola avversaria è la peggiore media per i campani in gare casalinghe di campionato.