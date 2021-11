Dopo la partita contro l'Atalanta di sabato, latornerà in campo tre giorni dopo per il turno infrasettimanale di Serie A che vedrà i bianconeri di scena all'Arechi di Salerno contro i granata di Colantuono,Laha comunicato l'apertura delle prevendite per il settore ospiti: "U.S. Salernitana 1919 informa che le prevendite per il Settore Ospiti per la gara Salernitana – Juventus sono attive. E’ possibile acquistare i tagliandi d’accesso per la Curva Nord presso i punti vendita VivaTicket al costo di € 58 + € 2,00. Si informa che la vendita è inibita ai residenti a Salerno e Provincia fatta eccezione per i possessori di Fidelity Card Juventus. I biglietti per il Settore Ospiti potranno essere acquistati entro e non oltre le ore 19:00 di lunedì 29 novembre".