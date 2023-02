Umori opposti e una partita del girone di andata che ha lasciato non pochi strascichi. Salernitana-Juventus si presenta come una sfida ricca di significati. In campionato, i bianconeri arrivano dalla batosta casalinga contro il Monza e dal pareggio interno con l’Atalanta: un solo punto dopo la sentenza dei -15, un solo punto nelle ultime tre, contando la disfatta di Napoli. I granata si sono invece risollevati con il successo in trasferta di Lecce, che ha di fatto salvato la panchina di Davide Nicola dopo il solo punto ottenuto nelle prime quattro partite dal rientro dalla sosta mondiale.La Juve per riprendere la corsa europea, la Salernitana per un clamoroso sorpasso - La Juventus ha bisogno di rilanciarsi in chiave europea e di dare una scossa ad un campionato che finora naviga nell’anonimato. La Salernitana vuole provare a fermare nuovamente i bianconeri e dare continuità di risultati. Nonostante un buon margine sulla zona retrocessione, i campani non possono comunque rilassarsi. Secondo Betclic il successo della Salernitana è dato a 5.65, mentre la vittoria bianconera a 1.56 (a 1.55 su Eurobet) e il pari a 3.97.All’andata fu annullato a Milik il gol vittoria - L’andata ha lasciato una scia di polemiche non indifferenti dopo la rete annullata a Milik in pieno recupero, che avrebbe concluso la rimonta juventina dallo 0-2 al 3-2. Finì in parità: 2-2. Lo stesso risultato è dato da Betclic a 22.00 in questo caso (a 19.00 su Sisal).Vlahovic per tornare al gol, Piatek per ripetersi - L’uomo più atteso è senza dubbio Dusan Vlahovic. Il serbo andò a segno in Juventus-Salernitana del 20 marzo 2022, siglando la rete del definitivo 2-0. Una sua marcatura è quotata da Betclic 2.50 (stessa quota su Snai). Altri candidati juventini sono Moise Kean a 3.25, Federico Chiesa a 3.50 e Angel Di Maria a 3.75 (stessa quota su Snai per il “Fideo”). Un gol di Gleison Bremer, protagonista di Coppa contro la Lazio e a segno all’andata contro la Salernitana, è quotato da Betclic a 15.00 (a 13.00 da Snai). Per i granata all’andata segnarono Krzysztof Piatek, ora quotato a 4.75, e Antonio Candreva, marcatura data a 9.00 (a 7.50 su Snai). Possibili protagonisti sottoporta anche Boulaye Dia, dato a 5.00, e Federico Bonazzoli, dato a 5.50 (rispettivamente a 4.50 e 5.00 su Snai).