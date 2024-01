Dopo la roboante vittoria nella sfida di Coppa Italia, la Juve è pronta per affrontare il secondo round contro la Salernitana in meno di tre giorni. Quella dell’Arechi sarà una gara dal sapore differente rispetto a quella giocata giovedi allo Stadium, dove ha brillato ancora una volta il talento di Yildiz. Il talento del turco sta esplodendo a vista d’occhio ed ora diventa quasi impossibile lasciarlo fuori dagli 11 titolare. Proprio per questo, stando a quanto emerso in queste ultime ore, Max Allegri sarebbe intenzionato a schierarlo dal primo minuto nella trasferta di Salerno.