Lo spunto dicrea tensione:lo atterra in un intricato incrocio tra gambe, ma gli arbitri decidono di non assegnare il rigore., commentando la decisione su Dazn, ammette il contatto ma ritiene che Maggiore non cambi direzione in modo intenzionale. La controversia infiamma gli animi sul campo, con Vlahovic che interviene a protezione del giovane turco. La scena si fa intensa e avvincente, riflettendo l'aggressività della competizione. La Juventus cerca ora di superare questo episodio controverso e concentrarsi sulla sfida, mentre la Salernitana cerca di capitalizzare la situazione per guadagnare vantaggio.