Al 50' di, un cross preciso nel cuore dell'area crea un contatto robusto tra. Il difensore finisce addosso al giovane attaccante, che prontamente protesta chiedendo il rigore. Tuttavia, Guida non ravvisa gli estremi per la massima punizione. Marelli, nel commento su Dazn, spiega: "Non ci sono gli estremi per il calcio di rigore, Gyomber sfrutta la sua esperienza, e il contatto non risulta così rilevante". La decisione arbitrale suscita reazioni contrastanti, alimentando ulteriormente la tensione in una partita già intensa e controversa.