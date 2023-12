DaSalernitana-Juventus, inizialmente in programma il 7 gennaio alle ore 20:45, si giocherà alle ore 18:00.Lo rende noto la Lega Serie A tramite il comunicato Comunicato Ufficiale n. 113 del 6 dicembre 2023. La gara contro i campani sarà la prima del 2024 in campionato per i bianconeri, che affronteranno già la Salernitana qualche giorno prima, in Coppa Italia, ma stavolta all'Allianz Stadium.