La Juventus e la Salernitana si stanno per affrontare nella 15^ giornata di Serie A, turno infrasettimanale a cavallo tra novembre e dicembre. Stagione dell'anno fredda come clima, ma rovente per quanto riguarda l'ambiente dello stadio Arechi di Salerno, uno dei catini del Sud celebri per il calore del tifo. Qui la Juve è chiamata a superare la squadra di Colantuono, in piena zona retrocessione.

E a proposito di clima, cominciamo a entrare nel mood giusto per Salernitana-Juve, con le foto e i video che arrivano dalle due società: