La Juventus chiude il primo tempo all'Arechi in vantaggio per 1-0 sulla Salernitana. Una partita dove gli avversari della Juve non hanno creato nessun pericolo, e nel quale il gap poteva anche essere di due reti se non fosse stato per la rete annullata. Una gara dove la squadra di Allegri magari non sta entusiasmando e strappando mille applausi, ma dà l'impressione di poter riuscire a portare a casa l'obiettivo della vittoria senza troppi patemi.

Ma senza avventurarci in troppi pronostici per il secondo tempo, valutiamo i migliori e peggiori giocatori della Juve in questi primi 45' più recupero: