Si è conclusa in questo istante la prima frazione di gioco del match tra Salernitana e Juve, con i bianconeri che si trovano sotto di una rete per effetto del gol segnato da Maggiore a pochi minuti dal termine del primo tempo. Juve che ha comunque creato delle buone occasioni da gol, in particolar modo con un colpo di testa di Mckennie che è stato ben parato da Costil. La squadra di Allegri trova vitalità nelle manovre di gioco di Yildiz e di un intramontabile Rabiot, che continua a confermare la sua figura da leader all'interno della squadra. Bene anche Bremer, che dalle sue parti non sta facendo passare praticamente nessuno. Serve una scossa immediata, invece, da parte di Vlahovic, ancora fuori dagli schemi della squadra.