Con laè tornato finalmente al gol, subentrando dalla panchina a Moise Kean, al minuto 67. Una bella serata, quella di ieri, per Alvaro, dopo un periodo difficile con tanti passaggi a vuoto, che lo ha visto sommerso dalle critiche. Nel suo spezzone di partita anche una sponda al bacio per Paulo Dybala, a completare una prestazione che, per noi de IlBianconero.com, gli è valsa un bel 7 in pagella, dopo tante bocciature. E gli altri giornali?