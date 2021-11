Ci sarà anche spazio per un omaggio speciale martedì sera, nel match tra. Come riportato da salernitananews.it, le tifoserie delle due squadre si sono infatti organizzate per onorare la memoria di Andrea, prematuramente scomparso il 25 aprile 1995 a soli 23 anni: tutto accadrà al minuto 3, come il numero di maglia dell'ex giocatore bianconero, originario proprio della città campana, quando le due curve opposte faranno partire lo stesso coro e mostreranno due striscioni identici con il volto del ragazzo. La gara non sarà interrotta, ma certamente l'omaggio non mancherà di coinvolgere anche i giocatori in campo.