Gli indisponibili di Allegri per Salernitana-Juve

La Juventus si è presentata in condizioni di emergenza allo Stadio Arechi per affrontare la Salernitana nell'ultima giornata del girone d'andata.A disposizione del tecnico toscano, oltre ai portieri Mattia Perin e Carlo Pinsoglio,. Ecco quali:La lista degli indisponibili è lunga, con squalificati come Locatelli e Fagioli, quest'ultimo fuori fino a luglio 2024 per il caso scommesse. Pogba è sospeso dal Tribunale Nazionale Antidoping, mentre Alex Sandro, Chiesa e Kean sono fermi per infortunio. La Juventus si appresta dunque a una sfida cruciale con risorse limitate, cercando di superare l'emergenza e ottenere risultati positivi.