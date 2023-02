Innamoràti, innamòrati.



In occasione di Salernitana – Juventus i granata scenderanno in campo con una maglia in edizione limitata per San Valentino.



Disponibile da mercoledì 8 febbraio presso gli Official Store della Salernitana e su https://t.co/wX9ckE4b9z @zeus_sport pic.twitter.com/OhOddmM2ZP — US Salernitana 1919 (@OfficialUSS1919) February 6, 2023

