Tutto facile per lacontro la. Lo "scontro salvezza" allo Stadio Arechi finisce 0-3, grazie alla doppietta di uno straripante Dusane al gol di Filipa cavallo tra primo tempo e ripresa: un tris in salsa serba, dunque, che avrebbe anche potuto diventare una manita considerando i due legni colpiti rispettivamente da Angele Moise. Solo buone sensazioni per Massimiliano, tranne che per l'infortunio patito da Fabio, uscito in barella - e in lacrime - sul finale del primo tempo. In attesa di capire le sue condizioni, la Vecchia Signora torna a Torino con tre punti preziosi in tasca.: Ochoa; Bradaric, Bronn, Troost-Ekong, Sambia; Dia, Vilhena, Nicolussi Caviglia, Coulibaly, Candreva; Piatek. All. Nicola: Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; De Sciglio, Locatelli, Rabiot, Miretti, Kostic; Di Maria, Vlahovic. All. Allegri