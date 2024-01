Le formazioni ufficiali di Salernitana-Juve



Salernitana (3-5-2)

Costil

Daniliuc

Fazio

Gyomber

Sambia

Maggiore

Legowski

Candreva

Bradaric

Tchaouna

Simy



Juventus (3-5-2)

Szczesny

Gatti

Bremer

Danilo

Weah

McKennie

Nicolussi Caviglia

Rabiot

Kostic

Vlahovic

Yildiz

si ritrovano sul terreno di gioco solamente tre giorni dopo l'incontro agli ottavi di Coppa Italia, dominato dai bianconeri con un netto 6-1. Questa volta, per la 19esima giornata di Serie A, il calcio d'inizio è fissato per le 18 presso lo stadio Arechi di Salerno. Il match è visibile in tv e in streaming su DAZN; su IlBianconero.com la diretta testuale.Filippo, allenatore della Salernitana, si trova sotto pressione e deve affrontare non solo gli strascichi della sconfitta in Coppa Italia, ma anche le complicazioni legate agli infortuni e alle questioni di mercato ancora irrisolte. La squadra di Inzaghi è in cerca di rinforzi, specialmente per colmare la lacuna lasciata dalla partenza di Mazzocchi.D'altra parte,, allenatore della Juventus, deve fare i conti con alcune importanti assenze, tra cui l'influenzato Cambiaso e l'indisponibile Federico Chiesa, alle prese con un problema al ginocchio.Doppio appuntamento con OR LIVE per oggi, 7 gennaio. Ci vediamo per il post Supercoppa Women e il post partita di Salernitana-Juventus con Marcello Chirico, Antonio Romano e i nostri inviati: da Cremona per la Juve Women Miriana Cardinale, all'Arechi ci aspetta Fabio Marzano.