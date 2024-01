, ex arbitro e attuale esperto delle moviole per la Rai, ha analizzato l'episodio controverso sollevato dalla Salernitana contro la Juventus in merito a una potenziale espulsione didurante la Domenica Sportiva. Afferma:La Salernitana protesta per l'assenza del cartellino rosso a Gatti al 43'. L'arbitro mostra il giallo e ha ragione. Nel suo intervento in scivolata, Gatti colpisce chiaramente il pallone; successivamente, sul terreno scivoloso e con slancio, il piede si posiziona leggermente sopra la caviglia dell'avversario. Dato che ha toccato prima il pallone, il giallo è la decisione corretta. Non vedo un fallo grave o una situazione che metta a rischio l'incolumità del giocatore. Chi pratica il calcio sa che questo non è nemmeno un intervento da ammonizione, ma il regolamento prevede l'ammonizione in tali circostanze."