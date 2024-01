L'ex arbitro Calvarese, commenta su Tuttosport quanto successo in Salernitana-Juve ed in particolare i due rigori chiesti dai bianconeri: "Due gli episodi contestati nell’area di rigore della Salernitana. Il primo si verifica dopo pochi secondi dall’inizio della gara, quando Yildiz cade a terra dopo un contatto con Daniliuc. Il centrocampista granata non fa nulla per provocare il penalty, ma il turco è più veloce e guadagna un vantaggio: grosso rischio ma giusto non fischiare. Il secondo ha per protagonisti Gyomber e Vlahovic. Il difensore slovacco è furbo nel dare fastidio all’attaccante con un contatto alto, a livello dell’anca. Giusto anche qui non fischiare, soprattutto per il metro adottato dall’arbitro campano."