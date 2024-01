Salernitana-Juve, le esultanze social dei bianconeri

Fino alla fine. Come consuetudine, più di un semplice motto, ma un autentico stile di vita. Laconquista una vittoria all'Arechi, una partita radicalmente diversa dalla Coppa Italia, con un punteggio finale di 2-1. Dopo il vantaggio iniziale di Maggiore, la sua espulsione diventa il catalizzatore della rimonta bianconera. Iling e successivamente Vlahovic ribaltano il risultato, segnando entrambi dopo l'uscita di scena di Maggiore. L'ultima zampata, il sesto gol in Serie A, arriva all'ultimo istante, regalando tre punti fondamentali. La Juventus si riavvicina a soli due punti dall'Inter, concludendo il girone d'andata a quota 46 punti, consolidando così la sua posizione in campionato.

Nella gallery di seguito, i post social dei calciatori bianconeri dopo Salernitana-Juve.