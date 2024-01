Allegri a DAZN post Salernitana-Juve

Massimilianoparla così nel post partita di DAZN. Ecco le sue parole.- "Siamo realisti, abbiamo una squadra come l'Inter davanti che sta facendo un campionato importante. Vincere qui era importante per mantenere la distanza dal quinto posto. Abbiamo 14 punti di vantaggio, vuol dire 5 partite. Iniziano a essere tante. Un passo alla volta, ora giovedì abbiamo la coppa, dobbiamo raggiungere la semifinale di Coppa Italia. Sarebbe bello. Recuperiamo e pensiamo alla prossima"- "Stiamo bene fisicamente, siamo cresciuti nella serenità nel giocare nelle difficoltà. La Salernitana ha fatto un'ottima gara, difensivamente ha concesso poco o niente. Buone traiettorie, se perdi l'attimo diventa difficile. Nel complesso la partita è stata buona nonostante fossimo sotto. I ragazzi lo sanno: non va bene che quando prendi un gol a Frosinone, poi stasera uguale, 48'' dopo in Coppa Italia. La ripetitività dell'accaduto ti dà segnali. La percezione è che rischiamo di prendere gol, siamo meno sicuri di una volta. Non possiamo rischiare dal niente di prendere gol".- "Soluzioni diverse? Ultimamente attacchiamo meglio la porta, offendiamo meglio, facendo cose semplici. Siamo migliorati qui ma siamo peggiorati nella fase difensiva".- "Vittoria importante, i ragazzi lavorano bene. Guardiamo anche a cos'è peggiorato. Un mese fa... Non è il gol, alcuni momenti la squadra ti dà la sensazione di essere vulnerabile, quella sensazione va cancellata".- "Più centrale? Dobbiamo sfruttarla meglio nelle diagonali, negli appoggi. Sta meglio, è in fiducia, va sfruttato. Migliora ogni giorno, è più pulito tecnicamente, ha tutto il tempo per migliorare"."Sono tanti, non so se si può migliorare. Passo alla volta, godiamoci questa vittoria, meraviglioso girone d'andata. Adesso testa al Frosinone: perdeva 3-0 ma continua sempre a giocare. La Coppa Italia resta un obiettivo. Migliorare? Si deve sempre cercare di farlo. Fare più punti del girone d'andata è successo in pochi casi. Se ne fai 33... Ma migliorare vorrebbe dire fare 50 punti"."L'idea non è che me la sono fatta... Il var è una roba soggettiva, lo dico da 4 anni e lo ridico domenica prossima. Il VAR è soggettivo. Bisogna accettarlo così com'è, non facciamolo passare per oggettivo. Come nel tennis, lì è oggettivo. Soggettività è un'altra roba, sono i falli... Non ha senso discutere. Facciamo il nostro lavoro, c'è una commissione che valuterà gli arbitri. Non è polemica. Accettiamo. Gli errori fanno parte del gioco".