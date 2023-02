Un 3-0 solido, senza sbavature e con tante buone sensazioni. Una Juve diversa, orgogliosa e vincente, ma soprattutto convincente nella tempesta. Due volte Vlahovic e una Kostic, per una squadra che da Salerno esce "più grande". E senza insufficienze, qualcosa che non si vedeva da un po' di tempo.IL TABELLINOSalernitana-Juventus 0-3 (primo tempo 0-2)Marcatori: 26’ rig. e 47’ Vlahovic, 45’ KosticAssist: 45’ Vlahovic, 47’ FagioliSALERNITANA (4-3-3): Ochoa; Sambia, Troost-Ekong, Bronn, Bradaric (60’ Bonazzoli); Coulibaly (80’ Kastanos), Nicolussi Caviglia (71’ Bohinen), Vilhena (45’ Lovato); Candreva, Piatek (71’ Crnigoj), Dia. A disp: Sepe, Sorrentino, Daniliuc, Pirola, Botheim, Valencia. All: Nicola.JUVENTUS (3-5-1-1): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; De Sciglio (79’ Iling-Junior), Locatelli, Rabiot, Miretti (43’ Fagioli), Kostic (62’ Cuadrado); Di Maria (62’ Chiesa); Vlahovic (79’ Kean). A disp: Perin, Pinsoglio, Gatti, Rugani, Soulè, Iling-Junior, Kean. All: Allegri.Arbitro: Rapuano di RiminiAmmoniti: 16’ Rabiot (J), 23’ Vilhena (S)