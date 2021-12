La Juventus torna alla vittoria. I bianconeri si prendono tre punti con il successo sulla Salernitana, in trasferta per 2-0, e rialzano momentaneamente la testa dopo le difficoltà. Un gol di Dybala nel primo tempo, il raddoppio di Morata nel secondo, poi un gol annullato a Chiellini e un rigore sbagliato dalla Joya all'ultimo minuto del recupero. In mezzo un dominio totale dei bianconeri, che passano senza soffrire, anche se non proprio tutti brillano...