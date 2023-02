Una serata così, tutto sommato, rimette a posto un po' di conti con se stessi e con il karma. Una serata così, a giocare sul filo dell'orgoglio per tutta la partita, serviva anche a riconsegnarci una Juventus diversa. Fino a questo punto apparsa fragile e nevrotica, a Salerno invece in versione da grande squadra.: la V per vendetta è quella di, autore di una doppietta e di un assist-pasticcio che vale il raddoppio momentaneo di Kostic. Energia serba e in serbo la Juventus ha appena finalizzato tre punti che valgono la parte sinistra della classifica. Direte voi: tutto regolare. Diciamo noi: dopo le batoste Napoli, penalizzazione e Monza, cosa c'è poi di così scontato?A prescindere, la sensazione diffusa è che possa iniziare un altro filotto. Di puro orgoglio.