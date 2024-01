Al minuto 65 di, èa cambiare le sorti del match, siglando il gol del pareggio. Milik serve un cross preciso in area, Vlahovic non riesce a colpire correttamente, ma il laterale inglese, posizionato strategicamente dietro, capitalizza l'occasione e ribadisce la palla in rete, portando il punteggio sull'1-1. La rete di Iling rinvigorisce la Juventus e spezza la resistenza della Salernitana, trasformando la dinamica della partita. La gioia dei bianconeri si manifesta nell'abbraccio collettivo, mentre la Salernitana cerca di reagire per evitare ulteriori colpi.