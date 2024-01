Salernitana-Juve, la designazione completa

GUIDA

IMPERIALE – BRESMES

IV: DI MARCO

VAR: VALERI

AVAR: DIONISI

Lasi prepara a scendere in campo all'Arechi con un chiaro obiettivo: replicare il successo ottenuto in Coppa Italia e sconfiggere nuovamente la. Al di là della voglia di rivivere la gloria della vittoria, l'attenzione è focalizzata sulla risposta da dare alla vittoria dell'Inter, mantenendo così una posizione competitiva insegue la capolista al termine del girone d'andata. La squadra si impegna non solo a mantenere l'entusiasmo della recente vittoria, ma anche a consolidare la propria posizione in classifica, dimostrando la sua forza e determinazione sul campo di gioco. La partita contro la Salernitana diventa quindi un banco di prova cruciale per il cammino della Juventus verso i suoi ambiziosi obiettivi stagionali.43' - Ammonito Gatti per un intervento fuori tempo a centrocampo. Era in diffida, salta la prossima41' - Ammonito Inzaghi per proteste32' - Ammonito Maggiore, ancora per fallo su Yildiz25' - Protesta anche Rabiot per un intervento in area, ma era in fuorigioco19' - Yildiz va via, Gyomber lo stende ed è ammonito13' - Di nuovo episodio con Yildiz protagonista e di nuovo l'arbitro lo invita a rialzarsi senza segnalare alcun fallo1' - Spunto di Yildiz, Maggiore lo atterra in un incrocio tra gambe. Per gli arbitri non c'è nulla. Marelli: "C'è un contatto, ma non é rigore. Maggiore non cambia mai direzione". Poi gli animi si accendono, interviene anche Vlahovic a protezione del giovane turco. ( Il VIDEO dell'episodio 1' - Via al match