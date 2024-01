Salernitana-Juve, due rigori chiesti dai bianconeri

Non è stato un week end facile per classe arbitrale, soprattutto per quanto successo a San Siro in Inter-Verona. L'errore clamoroso sul gol convalidato a Frattesi è stato confermato dai vertici, che hanno ammesso la valutazione sbagliata di arbitro e Var. Polemiche e proteste, in alcuni casi, come quelle del Verona, comprensibili. Molto meno legittime quelle invece del ds della Salernitana, Milan, che si è lamentato dopo il match contro la Juventus.Allo stadio Arechi infatti, ci sono stati diversi episodi discutibili ma non solo a "favore" dei, anzi. La Juve infatti ha chiesto due calci di rigore; quello dopo pochi secondi per il contatto da dietro su Yildiz e poi la spallata senza guardare la palla di Gyomber su Vlahovic. IN GALLERY LA MOVIOLA DEI GIORNALI CON TUTTI GLI EPISODI DI SALERNITANA-JUVE.