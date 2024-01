La vittoria dellaassume un peso significativo, soprattutto perché si concretizza nei minuti finali. È Dusana lasciare il segno, colpendo con una precisa capocciata in area al 90', siglando il gol decisivo che fissa il punteggio sul 2-1. Questo trionfo riduce il distacco della squadra bianconera da soli due punti dall'Inter, mantenendola saldamente in corsa per il titolo. La gioia esplode tra i giocatori e i tifosi, mentre la squadra continua a coltivare ambizioni e sogni di successo. La determinazione di Vlahovic incarna la resilienza della Juventus e rafforza la sua posizione in classifica.