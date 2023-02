Alla vigilia di Salernitana-Juventus, Massimilianoparla in conferenza stampa. Ecco le parole del tecnico bianconero."La partita di domani è complicata, è un ambiente difficile, spinto dai tifosi. La squadra sta facendo bene, Nicola sta facendo un ottimo lavoro, hanno vinto l'ultima a Lecce e domani sarà difficile come lo sono tutte sempre in campionato. L'importante è affrontarle con piglio giusto, con atteggiamento da squadra, al pari della Salernitana. Anche perché domani, vedendo la classifica, è uno scontro diretto. Hanno 21 punti, noi 23, bisogna cercare di restare davanti""A parte Bonucci con l'influenza tra l'altro da tre giorni, e Pogba il solito, Paredes ha un problema alla zampa dell'oca e non sarà convocato. Tutti gli altri a disposizione, a parte Kaio Jorge"."Sta bene, sta bene fisicamente ed emotivamente. Gli ho parlato, è sereno e tranquillo. E' un giocatore della Juventus, importante come tutti. Serio e professionale, oltre a essere un ottimo giocatore. Sui social... purtroppo queste situazioni e altre ne capitano tutti i giorni, quello dei social è uno schermo dietro al quale si nascondono migliaia di persone in modo anche un po' brutto. Purtroppo il mondo funziona così e bisogna accettarlo, non dando troppa importanza, anzi non dandogli proprio importanza"."Recupero in linea? L'influenza l'ha un po' fermato, poi vedremo con lui il rientro. Da qui a fine stagione abbiamo tante partite, intanto bisogna andare avanti nelle coppe così riempiamo il calendario. Giochiamo più partite. Intanto il campionato, poi la semifinale di Coppa Italia. Ci tufferemo anche in Europa League"."Difficilmente, no, non ho ancora deciso ma farò le valutazioni ma credo di no"."Fisicamente sta anche bene, è molto più leggero e dinamico rispetto a quando è arrivato, speriamo che domani faccia gol. Abbiamo anche Kean che sta molto bene, lasciarlo fuori ora mi rimane molto difficile. E' diventato molto importante, è cresciuto dal punto di vista mentale - è molto più responsabile - e dal punto di vista tecnico. Sta diventando, non è ancora al 100%, sta diventando un giocatore importante, ecco. Sono contento, è cambiato totalmente rispetto all'anno scorso. Se ha bisogno di giocare? Non faccio giocare i giocatori perché hanno bisogno di giocare, ma faccio giocare quelli che servono per vincere le partite. Vlahovic non è mai stato così fisicamente come ora, neanche quando è arrivato dalla Fiorentina, i primi tempi qui. Ha una corsa più leggera, lo vedo bene. Come tutte le punte ha bisogno di far gol"."Settimo posto? Darsi ora degli obiettivi, settimo o quinto, è impensabile. Ora abbiamo 23 punti, siamo tredicesimi, dobbiamo raggiungere i dodicesimi e scalare pian piano. Per far bene bisogna vincere. E domani bisogna vincere perché da 3 partite abbiamo fatto solo 1 punto, bisogna riprendere il cammino"."E' un'ipotesi, il tridente, che non ho ancora deciso. Perché comunque abbiamo tanti giocatori che rientrano dagli infortuni, da tanto tempo di inattività. Domenica abbiamo la Fiorentina, poi ci sono cambi... devo mettere dentro tutte queste valutazioni e poi decido. Più giocatori tecnici e meglio è. Ma tutti devono mettersi a disposizione per dare una mano in fase difensiva, sennò non reggiamo. Chiesa? Sta bene, ha fatto una buona partita e sono contento"."Psicologicamente bisogna stare sempre bene, indipendentemente dalla situazione anomala, ma non abbiamo altra scelta ed è un dato di fatto. Ci sono stati tolti 15 punti e bisogna solo lavorare per far sì che raggiungiamo chi è davanti a noi. Più ne raggiungiamo, più facciamo meglio e vinciamo le partite"."La crescita? E' cresciuto molto in un momento in cui mancavano tanti giocatori, ho messo dentro i giovani e hanno dato risposte importanti. In assenza di tanti giocatori, i giovani hanno dato entusiasmo e tecnica. Fagioli ha giocato tante partite così come Miretti, Soulé, Iling... stanno lavorando bene, possono solo migliorare"."Campionato condizionato dai punti che forse torneranno? Non si saprà, ecco. L'ho detto e i ragazzi lo sanno: dobbiamo fare bene sul campo. Col Monza fatto un brutto primo tempo e pagato a caro prezo, ora dobbiamo tornare sul campionato che comunque dobbiamo far bene anche lì che poi ci porta a far bene anche in coppa. Non possiamo giocare solo le coppe e non il campionato, è impensabile"."Lo dice per spronare la squadra? E' un obiettivo, è diverso. La Salernitana ha due punti meno di noi e quindi è un obiettivo, la dodicesima non so quanto sia su ma dobbiamo prenderla. Ci permette di pensare un passo alla volta, e migliorare tutti i giorni in campo, in allenamento, sotto il piano offensivo e difensivo. Non abbiamo altra scelta, è un nostro obiettivo"."In questo momento c'è un dato di fatto: ci sono stati tolti 15 punti e ne abbiamo 23, non possiamo scappare. Ora dobbiamo raggiungere i 40 punti della salvezza, mi viene da ridere ma è così. Ma bisogna prima di tutto dare degli obiettivi: il primo? Prendere per primo il dodicesimo e scalare in avanti. Riuscendo a fare così vinceremo sicuramente delle partite, per acchiappare quelli davanti bisogna vincere. Bisogna assolutamente farlo. Ci consente di tenere alta l'attenzione, quando giocheremo l'Europa League e la Coppa Italia che poi è ad aprile"."Nicolussi è stato sfortunato, problema al ginocchio, operato al crociato, non riusciva a rientrare.. Ragazzo caratteriale, oltre che bravo a giocare. Sta dimostrando il suo valore e sono contento. A dimostrazione del lavoro nel settore giovanile. Penso a De Winter, Ranocchia, Rovella, Iling, Fagioli, Miretti, Soulé. Ce ne sono altri come Barrenechea, Barbieri, Huijsen che è 2005 e sta giocando con la Next Gen. Ci sono i giovani, 2005-2006. Ottimo lavoro nel settore giovanile, è normale che vanno messi pian piano ed è possibile che magari tra 5 anni questi giocatori facciano parte in pianta stabile della Juventus, non tutti. Sarebbe un grossissimo risultato, l'U23 è una vecchia Serie C, dove i ragazzi hanno un impatto diverso sulle partite. C'è troppa differenza tra U23 e Primavera. Troppa. L'U23 è vicina alla prima squadra, servirebbe una riforma di tutti i campionati. Ma non è che riformano la Primavera ed è risolto Devono riformare dall'attività di base alla Primavera, ma è un problema di chi riforma le cose e in Italia ce n'è abbastanza".