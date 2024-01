Le parole di Giovannia Sky:"Per primo Allegri sarà molto molto deluso dall’atteggiamento della squadra che ha giocato tutto il secondo tempo in 11 contro 10 e ha dovuto aspettare il 91′ per vincere. La Juve ha giocato in maniera disordinata, ha sbagliato tanto e la prestazione è negativa. Però sono 3 punti fondamentali, punti che quando li conquisti in questo modo, soffrendo con la squadra ultima in classifica, ma che era andata per prima in vantaggio, sono certamente punti pesanti che possono fare differenza da qui a fine stagione".