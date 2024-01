Dusan che va a difendere Kenan pic.twitter.com/HYGX1VWzN5 — (@vane___96) January 7, 2024

La polemica scatenatasi tra i tifosi bianconeri dopo, in seguito al duro fallo subito dasenza una reazione immediata, è stata nettamente superata a Salerno. Durante la partita, quando Yildiz è finito a terra, l'atteggiamento è stato completamente diverso. In questo contesto, è statoad essere il primo a correre in sua difesa, affrontando con determinazione i giocatori avversari in maglia granata. Questa scena enfatizza l'unità della squadra bianconera e la volontà di proteggere i propri compagni in campo, smentendo le critiche precedenti e dimostrando un chiaro spirito di squadra e solidarietà.