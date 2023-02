Danieleha parlato ai microfoni di DAZN prima di- "Abbiamo avuto un buon inizio di stagione, poi qualche infortunio di troppo. Ci siamo rinforzati nel mercato e ci siamo resettati, dal modulo all'intensità di gioco. A Lecce abbiamo fatto una buona partita e ci aspettiamo di ripeterci, anche se abbiamo contro una grandissima squadra".- "All'andata c'è stato un episodio finale che ha macchiato una partita meravigliosa, oggi ci auguriamo che possano fioccare gol per avere un bello spettacolo. Abbiamo parlato con il mister, ce la metteremo tutta per lanciare il cuore oltre l'ostacolo e fare una partita degna dello spettacolo dell'andata".- "Lo stimo tantissimo, anche l'allenatore e il direttore. Abbiamo fatto quadrato l'ultimo giorno, siamo partiti in ritardo con i documenti e mi dispiace, ma può capitare. Verdi troverà spazio nel Verona, è talentuoso, noi andiamo avanti così, la squadra è forte e pensiamo solo alla partita di stasera".