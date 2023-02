La Juventus ha diramato pochi istanti fa la lista ufficiale dei calciatori convocati in vista della trasferta di domani sera contro la Salernitana.ancora una volta Paul, lasciato a riposo in via precauzionale in virtù dell'indolensimento muscolare. Di seguito tutti i nomi.PORTIERI - Szczesny, Perin, PinsoglioDIFENSORI - De Sciglio, Bremer, Danilo, Alex Sandro, Gatti, RuganiCENTROCAMPISTI - Locatelli, Rabiot, Cuadrado, Kostic, Miretti, FagioliATTACCANTI - Chiesa, Vlahovic, Kean, Di Maria, Soulè, Illing-Junior.