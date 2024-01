Salernitana-Juve: quando e a che ora si gioca?

Dove vedere la partita?

Salernitana-Juve: le probabili formazioni

Lae lasi ritrovano in campo per la sfida di campionato che conclude il girone d'andata, quattro giorni dopo l'incontro di. La squadra campana, attualmente ultima in classifica, ha mostrato segnali di miglioramento, raccogliendo quattro punti nelle ultime due partite, vincendo l'ultimo incontro contro il Verona per 1-0. Filippo Inzaghi e i suoi giocatori sono ora a soli due punti dalla zona salvezza.Dall'altra parte,, ma il distacco dalla capolista Inter si è ampliato, e - con una partita in meno - ora è a quota 5. Nella scorsa stagione, la Juventus si impose 3-0 a Salerno il 7 febbraio 2023, con una doppietta di Vlahovic e una rete di Kostic.Il match Salernitana-Juventus è in programma domenica 7 gennaio 2024, alle ore 18:00.Il match sarà trasmesso in esclusiva su DAZN, disponibile su diverse piattaforme, tra cui smart TV, Xbox, PlayStation, Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast e TIMVISION Box.Le probabili formazioni vedonoconfermarenel tridente offensivo, mentre Bohinen sarà il regista a centrocampo. La Juventus, con Chiesa infortunato, schiererà Vlahovic in attacco affiancato da, mentre Nicolussi Caviglia avrà l'opportunità a centrocampo, dato l'assenza di Locatelli per squalifica.Doppio appuntamento con OR LIVE per oggi, 7 gennaio. Ci vediamo per il post Supercoppa Women e il post partita di Salernitana-Juventus con Marcello Chirico, Antonio Romano e i nostri inviati: da Cremona per la Juve Women Miriana Cardinale, all'Arechi ci aspetta Fabio Marzano.