Giornata numero 15 della Serie A TIM: laè di scena a, dove affronterà i padroni di casa della Salernitana. Una partita fondamentale per i bianconeri, al settimo posto in classifica e tornati a 7 punti di distanza dalla zona Champions League, attualmente occupata dall'Atalanta.Salernitana-Juventus sarà trasmessa in live streaming su DAZN e sui canali della piattaforma digitale. Calcio d'inizio fissato alle 20.45, il match si disputerà allo stadio Arechi.Parecchi assenti da una parte e dall'altra. La Juve non avrà Ramsey, Danilo, De Sciglio, Chiesa e McKennie. Guarda nella gallery dedicata le probabili formazioni.