La, evidentemente, è sempre la Juve. Viaggia verso il sold out, infatti, lodove domenica lascenderà in campo per l'ultima partita del girone di andata di Serie A proprio contro i bianconeri, che affronterà anche domani sera all'Allianz Stadium di Torino per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Al momento risultano ancora disponibili solo poche centinaia di biglietti: oltre al record stagionale di presenze, per l'occasione il club campano registra anche il miglior incasso dell'annata in corso. Lo riporta SalernitanaNews.