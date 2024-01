Sarà Marcol'arbitro del match travalido per l'ultima giornata di andata di Serie A, in programma domenica sera allo stadio Arechi. Come assistenti sono stati designati Imperiale e Bresmes, mentre come quarto uomo Di Marco. Alci sarà Paolo(Avar Dionisi). Il fischio d'inizio è previsto alle 18.00.Nel frattempo, come noto, le due squadre si troveranno di fronte anche domani sera per gli ottavi di Coppa Italia, ma in questo caso all'Allianz Stadium, con la direzione di Davide Ghersini.