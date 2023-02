L'edizione de La Stampa parla così di"L’attuale classifica è un brutto incubo per una Juventus che ora si trova al 13° posto della Serie A in compagnia di Lecce e Sassuolo, entrambe vittoriose nell’ultimo turno, con il rischio di finire addirittura al quint’ultimo posto in caso di successo della Salernitana. Psicologicamente una situazione pesante per una squadra costruita per ben altri obiettivi e poco abituata a certi scenari da lotta nel fango".