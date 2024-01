Juve, Iling prova il sorpasso su Kostic

Calciomercato Juve, le ultime su Iling-junior

Uno segna un gol decisivo e regala all’obiettivo delle macchine fotografiche un sorrisone che così largo non si era ancora visto in questa stagione. L’altro, invece, si becca la bocciatura di Allegri che nell’intervallo decide di lasciarlo nello spogliatoio. Uno è Samuele l’altro: entrambi in “competizione” per una maglia da titolare sulla corsia di sinistra. Ma se, fin oad oggi, le gerarchie sono sembrate chiare, adesso qualcosa può cambiare, soprattutto dopoSpento, poco brillante, troppe volte monotematico nelle scelte. E, soprattutto, disattento dietro. Anche a causa di alcune amnesie difensive di, la corsia di sinistra è diventata un tallone d’Achille della retroguardia bianconera prima inespugnabile. Nonostante alcuni spezzoni non particolarmente convincenti, invece,sembra adesso in palla, forse finalmente inserito nel gruppo e nelle rotazioni. In più, un gol pesantissimo che può cambiare la sua stagione e le gerarchie. Ma attenzione, qui il primo problema. Per completare il sorpasso sul compagno di squadra e acquisire maggior minutaggio, l’inglese classe 2003 dovrà dimostrare di essere cresciuto anche nelle letture difensive. Su questo, come sappiamo, Allegri ha un occhio di riguardo.



E poi c’è il mercato, secondo problema. Sono sempre insistenti le voci che vorrebbero Iling in uscita dalla Juventus. La linea guida è chiara, se non entra nessuno no nesce nessuno. Ma gli occhi dei club di Premier non si scollano dall’esterno e in caso di offerta irrinunciabile, la Juventus non potrebbe che valutarla, per mettere da parte un tesoretto poi da reinvestire.



Juve, i numeri di Iling e Kostic

Iling-Junior

Età: 20

Valore di mercato (Transfermarkt): 10 milioni

Presenze: 10

Minuti: 293'

Gol: 1

Assist: 1

​Kostic

Età: 31

Valore di mercato (Transfermarkt): 12 milioni

Presenze: 18

Minuti: 1100'

Gol: 0

Assist: 4

