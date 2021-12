alladopo il match di ieri sera contro laallo Stadio Arechi, valido per la 15^ giornata di campionato. La scelta delè stata resa nota oggi, all'indomani della partita vinta dalla squadra di Allegri per 2 a 0 con i gol di Dybala e Morata. Il motivo della sanzione è spiegato in una nota diffusa nelle scorse ore, che parla di "responsabilità oggettiva (del club bianconero, ndr.), per avere ingiustificatamente ritardato di circa quattro minuti l'inizio della gara".