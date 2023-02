Attimi di tensione nel pre-partita di. Il pullman della squadra bianconera ha fatto un giro differente da quello che viene fatto di solito per raggiungere l'Arechi e questo ha colto di sorpresa il dispositivo di sicurezza. Il mezzo bianconero, dunque, si é ritrovato in mezzo ai tifosi di casa.Cori contro e qualche attimo di tensione che, fortunatamente, non é sfociato in alcun tipo di violenza. Il tutto, però, ha portato ad un ritardo di 15 minuti sulla tabella di marcia, per l'arrivo allo stadio.