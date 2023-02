Massimilianoparla in conferenza stampa subito dopo Salernitana-Juve."La classifica diceva questo, avevamo la possibilità di andare avanti in classifica. Per noi era importante salire a 26, l'obiettivo è guardare chi ci sta davanti. Venivamo da 1 punto in 3 partite, venire a vincere qui non era facile, stanno facendo una bella partita"."I ragazzi sono molto responsabili, possiamo dirci tante cose ma non era e non è semplice tenere la testa dentro il campionato dopo che ti hanno tolto 15 punti momentaneamente, resettare e ripartire non era facile. Il primo obiettivo era raggiungere chi stava davanti, ora cercheremo la parte sinistra della classifica, poi faremo la semifinale di Coppa Italia contro l'Inter e poi l'Europa League. Era importante vincere. Abbiamo 26 punti, nessuno si ricorda che ne abbiamo fatti 41 punti, saremmo terzi. Se non facevi risultato er in fondo alla classifica. I ragazzi sono stati molto bravi"."Importante il ritorno di tutti, non era semplice. Ottimi 45 minuti, poi dopo il 3-0 sbagliate palle semplici e siamo usciti dalla partita, la Salernitana ha tirato diverse volte in porta e su quello spezzone dobbiamo migliorare e lavorarci"."Sta facendo un ottimo campionato, è fuori ed è lontana dalle condizioni di fondo, ha dei buoni giocatori. Nicolussi tecnicamente è molto bravo, è molto caratteriale, viene da un lungo infortunio con problematiche, molto testardo"."La caviglia non l'appoggia, vediamo nei prossimi giorni""Oltre a questi 3 ci sono stati alcuni gesti tecnici importanti, Di Maria ha fatto 60 minuti straordinari, gioca come pochi, è un campione. Kean ha avuto occasioni importanti, ci vogliono tutti questi giocatori, bisogna migliorare rispetto all'ultima mezz'ora nella gestione della palla. C'è bisogno di tutti"."Difficoltà contro una squadra che difende bene. Venivano dalla vittoria a Lecce, difendono bene. Nei primi minuti abbiamo ristagnato a destra, poi abbiamo trovato l'imbucata per il rigore".