, visibilmente infuriato, impartisce istruzioni decise sulla difesa durante le ripartenze della Salernitana dalla panchina. Il tecnico bianconero, noto per la sua passione e determinazione, trasmette con veemenza le direttive per affrontare le azioni avversarie. Durante una pausa tattica intensa, il focus è sulle correzioni necessarie per contrastare con efficacia le incursioni avversarie. Inoltre, l'allenatore ha manifestato la sua furia nei confronti di, rimproverandolo energicamente per il tiro di, esprimendo chiaramente il suo disappunto per un'azione che potrebbe aver compromesso la strategia di gioco. La scena riflette la passione e l'irruenza di Allegri nel perseguire l'eccellenza tattica della squadra.